Acteur Marc Van Eeghem (57) overleden TDS

19u38

Bron: Eigen berichtgeving 4628 Photo News Showbizz Acteur Marc van Eeghem is overleden ten gevolge van prostaatkanker. De ziekte werd zeven jaar geleden bij hem vastgesteld. Van Eeghem was één van de meest herkenbare gezichten op het kleine scherm, met rollen in series als 'Tytgat Chocolat', 'Safety First', 'Loslopend Wild', 'Katarakt' en 'In Vlaamse Velden'. Marc werd 57, en laat twee tienerzonen na.

Op 13 oktober 2010 kreeg Marc de verschrikkelijke diagnose. "Mijn eerste reactie was: dat mij dat overkomt!' vertelde hij toen. "Ik was nog maar 50!" Marc verloor destijds ook zijn vader aan beenmergkanker. "Ik was 14 en heb daar een depressie aan overgehouden. Het was zo zielig om te zien hoe hij aftakelde. Mijn moeder heeft ons altijd wat weggehouden van dat ziektebeeld, maar op het einde werden we toch samengeroepen en dan zie je een ineengeschrompeld wezen liggen dat kapotgaat van de pijn. Dan denk je ‘jezus, zo wil ik niet eindigen. Dat wilde ik mijn kinderen niet aandoen. Tegen hen ben ik altijd heel eerlijk geweest over mijn ziekte", aldus de acteur.

Gestopt met chemo

In oktober maakte Van Eeghem nog bekend dat hij gestopt was met chemotherapie. Na zeven jaar vechten tegen de kanker restte hem enkel nog een alternatieve behandeling. "Die sloeg niet meer aan", vertelde Marc toen op Radio 2. "Ik probeer mijn lichaam nu zo weerbaar mogelijk te maken en koos voor een alternatieve therapie, één die weliswaar niet erkend wordt door de klassieke geneeskunde." Marc had het tijdens zijn leven ook niet moeilijk met de dood. "Het einde schrikt me niet af en ik wil in elk geval moedig sterven, maar ik zou graag toch nog een paar jaar op deze aardbol rondlopen", zei hij.

Ook voor de vriendin van Marc kwam de diagnose als een donderslag bij heldere hemel. "Dat was een slag in haar gezicht, ja. Maar ik heb met haar steeds heel open over mijn ziekte gepraat. Ikzelf ben er altijd mee omgegaan, zo van: 'Ik zál vechten, en er is geen twijfel dat ik mij hier doorheen sla."

"Moedig tot het laatste moment"

"Marc is in de vooravond gestorven, maar hij is tot op het laatste moment ongelooflijk moedig blijven vechten tegen zijn ziekte", zegt zijn broer Kurt. "Hij was een ongelooflijk prachtige man met ontzettend veel humor."

Van Eeghem is onder meer bekend van rollen in 'Tytgat Chocolat', 'De Parelvissers', 'Het Eiland', 'Katarakt'. Ook in het toneel was hij heel actief en speelde hij mee in stukken van gezelschappen als de Tijd, Het Zuidelijk Toneel, Toneelhuis en ’t Arsenaal. Dit voorjaar stond hij nog op de planken voor Risjaar Drei, een bewerking van Richard III van Shakespeare. "Hij heeft daar een fantastische koning neergezet", zegt Kurt Van Eeghem. "Ik denk dat ik mag zeggen dat hij een van de grootste acteurs is die we gekend hebben." Marc is de jongere broer is van gewezen radio- en tv-presentator Kurt Van Eeghem.

Hij was een ongelooflijk prachtige man met ontzettend veel humor. Marcs broer Kurt

Vrienden en collega's diep bedroefd

Vrienden en Collega's van Marc reageren diep bedroefd op zijn overlijden. Wim Opbrouck was een van de beste vrienden van de acteur, en speelde aan de zijde van Wim Opbrouck in 'Tytgat Chocolat'. "Marc was één van mijn beste, diepste en warmste vrienden", zegt hij. "De manier waarop hij zijn ziekte heeft gedragen was zo waardig, zo sereen, maar tegelijk ook vol humor. We waren heel close en ik ben zaterdag nog bij hem geweest. Zeven jaar heb ik hem die ziekte zien dragen. Ik kan hem enkel eren door de waardige wijze te benadrukken waarmee hij ermee omsprong. Marc was een zeer geliefde collega. Dat is ook heel hard te voelen aan de huidige solidariteit onder de acteurs. We verliezen niet enkel een heel goede acteur, maar ook een heel goede vriend.”

Regisseur Tim Van Aelst, bekend van o.a. ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat Als?’, werkte samen met Mark Van Eeghem voor ‘Safety First’. Voor de zesde aflevering van de komische reeks, waarin Van Eeghem een gastrol speelde. "De opnames zijn alweer een tijdje geleden, maar ik kwam Marc nogal eens tegen als ik naar het theater ging", vertelt Van Aelst. "Ik ben nooit één van zijn intieme vrienden geweest, maar zijn dood schokt me toch. Marc was iemand waar ik als kind al naar opkeek als hij weer eens op tv te zien was. Om dan jaren met hem te mogen samenwerken was een eer voor mij. Hij was geweldig geestig en een zacht figuur. Iemand die iedereen goed gezind kon maken."

"We wisten allemaal dat hij ziek was en zijn behandeling had stopgezet, maar toch is zijn dood een schok", zegt Van Aeslt nog. "Ik denk terug aan De Parelvissers waar hij als Jan de Ridder vanuit het graf zijn vrienden toesprak. Dat was absurd toen. Nu is het realiteit"

gratis Peter Van den Begin en Marc Van Eeghem in Matroesjka's.

Sarah Heylen Marc Van Eeghem als Buffalo Boys in 'Team Spirit'

VRT 'Terug Naar Oosterdonk', ook met Marc Van Eeghem.

VTM ook in Aspe was Marc Van Eeghem te zien.

Nyk Dekeyser Marc Van Eeghem speelde ook mee in 'Het Goddelijk Monster'