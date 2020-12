Acteur Ludo Busschots overleden op 64-jarige leeftijd

Een echte hoofdrol scoorde hij eigenlijk nooit, maar Ludo Busschots was wel degelijk een bezige bij én een veelgevraagd acteur in de Vlaamse filmwereld. Van ‘F.C. De Kampioenen’, tot ‘Witse’ en ‘Flikken’, Busschots deed het allemaal. Maar de acteur is vooral bekend van zijn rollen in ‘Windkracht 10' en ‘Albert II’, waarin hij helemaal transformeerde in politicus Jacques van Ypersele de Strihou - de gelijkenis was treffend.

Busschots werkte ook al acteercoach - onder meer op de set van ‘Flikken’ waarin hij ook een gastrol speelde - en fungeerde als producent voor de tv-reeks ‘Katarakt’.

Depressie

In 2010 kreeg hij een zware depressie waardoor hij maar liefst veertien maanden thuis zat. “Ik bleef haast de hele dag in mijn bed liggen”, klonk het toen. “Als ik me tegen drie uur ‘s middags had aangekleed, mocht ik blij zijn.” Naast z’n job als acteur werkte hij ook achter de schermen, in het VRT-archief. Een job waar hij veel voldoening uit haalde: “Ik ben blij met mijn leven zoals het nu is”, vertelde hij enkele jaren geleden nog.

Volledig scherm Ludo Busschots (Flight Engineer Patrick Adams) en Warre Borgmans (CO 40ste Squadron) op de set van 'Windkracht 10'

Bij VRT reageren ze dan ook verslagen op het nieuws. “Dit is heel droevig nieuws. Bij de VRT worden we hier stil van. Nog maar een paar jaar geleden was Ludo een gewaardeerde collega van ons. Ludo was een gereputeerd acteur en hij werkte bovendien ook als producer van fictiereeksen. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren."

Truckers

Vorig jaar was Busschots nog te gast in ‘Van Algemeen Nut’ bij Steven Van Herreweghe, om over de reeks ‘Transport’ (1983) te komen vertellen. Een populaire fictiereeks, maar wel een die veel ophef veroorzaakte. “Toen had m'n nog geen mailverkeer", vertelde Busschots. “Er kwamen dus stapels brieven op de VRT toe, telefoons ook. ‘Transport' zette de truckbestuurder in de verf, met goede maar ook minder goede chauffeurs. Dat is bij sommige truckers in het verkeerde keelgat geschoten", herinnerde de acteur zich.

Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.

