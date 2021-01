Acteur Koen Van Impe stapt in huwelijksbootje met 25 jaar jongere vriendin

Van Impe leerde Anastasia, die Moldavische roots heeft, zes jaar geleden toevallig kennen op een terras in Brussel. De vonk sloeg over en vorig jaar bezegelde het koppel hun relatie met een dochtertje, Isadora.

Donderdag was het tijd voor de volgende stap en gaven de twee elkaar het jawoord. Door de coronacrisis bleef de plechtigheid uiteraard sober. Een groot feest komt er voorlopig ook niet. “Hoe het voelt om nu getrouwd te zijn? Ik denk niet dat er veel zal veranderen. We zullen blijven ambras maken zoals we dat daarvoor deden”, lacht Van Impe in Het Nieuwsblad.