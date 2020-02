Acteur Kirk Douglas in besloten kring begraven in Los Angeles, hij krijgt een eerbetoon op de Oscars DBJ

08 februari 2020

08u45

Vrienden en familie van Kirk Douglas hebben hem vrijdag een laatste groet gebracht. De acteur, die woensdag op 103-jarige leeftijd overleed, werd begraven in Los Angeles.

Bij de dienst waren onder anderen Kirks 100-jarige vrouw Anne, met wie hij 65 jaar getrouwd was, en zijn zoons Michael, Peter en Joel aanwezig. Ook Michaels vrouw Catherine Zeta-Jones en hun zoon Cameron kwamen afscheid nemen.

Het Hollywoodicoon is op de valreep nog opgenomen in het In Memoriam-eerbetoon tijdens de Oscars op zondag. Het segment was eigenlijk al klaar, maar is opnieuw gemonteerd om de Spartacus-acteur op te nemen.