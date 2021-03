Acteur Jos Van Gorp overleden op 82-jarige leeftijd

Van Gorp speelde de voorbije jaren talrijke gastrollen in verschillende Vlaamse tv-series. Zo vertolkte hij de rol van een graaf in ‘Familie’ en was hij te zien in onder andere ‘De Kotmadam’, ‘Lili en Marleen’, ‘Recht Op Recht’, ‘Spoed’ en ‘Flikken’. Van Gorp kroop soms ook in de regiestoel. Zo werkte hij mee aan de sitcom ‘R.I.P.’, die van 1992 tot 1994 te zien was op Eén.