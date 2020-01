Acteur Joren Seldeslachts drukt pauzeknop in: “Ik neem heel 2020 vrij” JR

21 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz “Wat een overweldigend gevoel”, zegt acteur Joren Seldeslachts (33), bekend van ‘Spitsbroers’ en ‘Beau Séjour’ in Dag Allemaal. Hij en zijn vriendin Isy hebben zopas hun eerste kind mogen verwelkomen, maar dat geluk stemt Joren ook tot nadenken: “Dit is het ideale moment om uit te maken wat ik nog wil doen in mijn leven.”

Geluk en verdriet liggen soms heel dicht bij elkaar. Enkele dagen nadat hij voor het eerst vader werd, van dochtertje Ava, verloor acteur Joren ­Seldeslachts zijn grootmoeder. “Het voelt heel dubbel om net nu iemand te verliezen”, zegt hij. “Mijn grootmoeder was 91, en ze was al lang niet meer goed ter been, maar het blijft een dierbare die wegvalt ­natuurlijk.”

Jammer dat je prille vadergeluk overschaduwd wordt. Hoe was het om voor het eerst papa te worden?

Enorm overweldigend. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest! Ik voel me ook helemaal op mijn plaats bij haar als papa. En ik ben heel trots dat ik mijn straffe madam (zijn vriendin Isy Hoelen, die make-up-­artieste en styliste is, en een nicht van Ian Thomas, nvdr) mama heb gemaakt.

Hoe heb jij de zwangerschap van Isy beleefd?

Een zwangerschap is altijd spannend, maar ik vond het een heel mooie periode. Nu ben ik vooral blij dat ik mijn dochter kan leren kennen. Of ze een goede slaper is, zal zich nog wel uitwijzen. Het is allemaal nog zo pril, hé. Maar ze mag zijn zoals ze is.

Ze heeft een mooie, krachtige voornaam: Ava.

Ja, we gaven de voorkeur aan een korte voornaam, omdat mijn familienaam zo lang is. Maar er hangt ook wel een speciale betekenis aan vast. Toen Isy en ik net te horen hadden gekregen dat we papa en mama zouden worden, liepen we op wolkjes. We wandelden helemaal euforisch over de Bondgenotenlaan in Leuven. Net op dat moment viel er een pluim op de grond, vlak voor onze voeten. Dat bracht ons op een idee. Het Latijnse woord ‘avis’ betekent vogel, vandaar Ava.

Ava heeft nog twee andere voornamen.

Ja, Clara was de moeder van mijn stiefvader, en mijn grootvader heette Leander. Hij is gestorven tijdens de opnamen van ‘Blinker’, hij was echt mijn held. Het is dus Ava Clara ­Leander geworden, ze mag later zelf kiezen of ze enkel de eerste naam gebruikt.

Word je binnenkort al ­opnieuw op een film- of ­tv-set verwacht?

(schudt het hoofd) Ik ga heel 2020 vrij nemen, zodat ik zo veel mogelijk bij mijn dochter kan zijn.

Dat is niet evident voor een jonge acteur.

Nee, maar ik heb er persoonlijk nood aan. Ik voel me goed in mijn vel, hoor, maar dit is het ideale moment om eens goed na te denken over wat ik nog allemaal wil doen. Ik moet nog even naar Nederland om er de serie ‘De Zwanenburgs’ af te werken, maar verder heb ik voor dit jaar niets nieuws aangenomen. Natuurlijk, je weet nooit dat ze me met een hele mooie rol kunnen verleiden. Maar het plan is om zo hard mogelijk te genieten van het eerste levensjaar van mijn dochter.