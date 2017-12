Acteur Jonah Hill rouwt om zijn broer TC

16u13 0 Photo News Showbizz Jordan Feldstein, de broer van acteur Jonah Hill, stierf enkele dagen geleden op 40-jarige leeftijd. Hij zou getroffen zijn door een hartaanval.

Bitter eindejaar voor acteur Jonah Hill, die we vooral kennen uit films als 'The Wolf of Wall Street' en '21 Jump Street'. Op 22 december stierf zijn broer. Zijn dood kwam totaal onverwacht. Volgens verschillende bronnen in Hollywood zou hij getroffen zijn door een hartaanval. Jordan Feldstein was een bekend figuur in de showbizz. Hij was actief als manager in de muziekwereld. Zo deed hij het management voor de rockband Maroon 5, rapster Iggy Azalea en popster Robin Thicke.

AP Jonah Hills broer Jordan. Hij stierf onverwacht.