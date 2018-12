Acteur Jimmy Osmond krijgt beroerte terwijl hij kapitein Haak speelt DBJ

31 december 2018

20u06 0 Showbizz Acteur en zanger Jimmy Osmond (55) heeft tijdens een toneelstuk een beroerte gekregen, dat meldt zijn woordvoerder maandag aan BBC. De acteur zou hebben doorgespeeld, maar werd meteen daarna naar het ziekenhuis gebracht waar hij de diagnose kreeg.

Jimmy Osmond werd op 27 december onwel toen hij Kapitein Haak speelde in een pantomimevoorstelling van Peter Pan in Birmingham. De toestand van Osmond zou nu stabiel zijn, maar details over zijn gezondheid zijn niet bekendgemaakt. “Hij is dankbaar voor alle beterschapswensen en zal in het nieuwe jaar rust nemen”, aldus zijn woordvoerder.

Osmond werd niet goed tijdens een voorstelling die hij gaf in het Birmingham Hippodrome-theater. Na opname in het ziekenhuis bleek de Amerikaan een beroerte te hebben gehad. De 55-jarige Osmond is de jongste van de broers Osmond, die gedurende de jaren zestig en zeventig hits hadden als ‘Crazy Horses’. De zanger bracht ook solowerk uit en scoorde een hit met het nummer ‘Long-Haired Lover from Liverpool’. Hij was destijds negen jaar.