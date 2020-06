Acteur Jeron Dewulf spectaculair afgevallen, maar nog niet tevreden: “Ik wil straks 35 kilo minder wegen” Redactie

24 juni 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Acteur en comedian Jeron Dewulf (46) gaat met een lichtere tred door het leven. Met intensieve wandelingen en een strikt dieet is hij op enkele maanden tijd twintig kilogram afgevallen. Een opvallende metamorfose, die hij straks wil bezegelen met een bijzondere uitdaging. “Ik denk eraan om naar Compostella te wandelen”, vertelt hij in Dag Allemaal.

“Elke dag 15 kilometer wandelen, gezonder eten - geen shakes - en drie keer per week fitness: meer was er niet nodig”, minimaliseert ­Jeron Dewulf z’n spectaculaire gewichtsverlies van de jongste maanden. “Ik ben begonnen in december. Daarna ben ik wat teruggevallen, maar vanaf de quarantaine ben ik er weer helemaal voor gegaan. ’t Gebeurt dat ik om elf uur ’s avonds nog een meeting ­afrond en vijf minuten later m’n schoenen aantrek om toch m’n dagelijkse wandeling te kunnen afvinken.”

Compostella

Een concrete aanleiding om gezonder te gaan leven, of een alarmsignaal van de weegschaal dat het zo niet verder kon, was er niet. “De kentering liet al enkele jaren op zich wachten”, zegt hij. “Ik stelde het altijd uit, maar besefte dat het er ooit van moest komen.”

Het zal niet bij die twintig kilogram blijven, belooft Jeron. “Nee, er moeten er nog vijftien af. En dan laat ik m’n nieuwe lichaam wel eens vastleggen in een fotoshoot, denk ik. Of ik wandel naar Santiago de Compostella, een wandeltocht van een maand. Ja, dat zie ik nog zitten.”

Wie weet levert dat vele wandelen nog inspiratie voor een tv-programma of podcast? “Ik sluit het niet uit”, zegt Jeron, die overigens geen inspiratie haalde bij die andere bekende stapper, Sven Ornelis. “Leen Dendievel zei me onlangs, tijdens een wandeling uiteraard, dat Sven hier ook fervent mee bezig is, maar dat wist ik niet. Ik heb ’m wél meteen een berichtje gestuurd.”

Lees ook:

Thomas (20) valt 60 kilogram af in minder dan een jaar: “Met mijn verhaal hoop ik anderen te inspireren om hetzelfde te doen” (+)

‘Foute Vriend’ Jeron Dewulf heeft relatie met voormalige Ketnetwrapster