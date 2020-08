Acteur Jeroen Perceval open over zijn drugsverleden: “Inbreken en auto’s stelen om aan fix te geraken” DBJ

30 augustus 2020

08u30

Bron: De Morgen 0 Showbizz Met rollen in ‘Rundskop’, ‘D’Ardennen’ en ‘De dag’ is Jeroen Perceval (42) nu een gevierd acteur, maar in zijn jeugd ging het er heel anders aan toe. Hij was drugsverslaafd, leefde op straat en brak in om rond te komen. “Het enige dat je bezighoudt, is: hoe geraak ik aan mijn fix?”

Perceval is momenteel bezig met de opnames van zijn eerste film als regisseur. In ‘Dealer’ vertelt hij het zelfgeschreven verhaal over een jonge dealer die bevriend geraakt met een zeer succesvolle, maar drugsverslaafde acteur. Een wereld die Perceval niet vreemd is. In De Morgen vertelt hij over hoe hij vroeger zelf ook verslaafd was.

“Ik voelde me nooit helemaal op mijn plaats in de wereld”, vertelt hij. “Drugs voelden als thuiskomen. Tot het een drama werd, wanneer je als verslaafde op de bodem belandt en beseft dat je geen kant meer op kunt. Dan is het sterven of gehandicapt worden. Of ermee stoppen.”

Perceval heeft de bodem gezien, vertelt hij. “Ik was op straat beland. Ten einde raad had mijn familie haar handen van me afgetrokken, ik had geen huis meer en sliep buiten. Ook bij vrienden kon ik niet meer terecht, ze vertrouwden me niet meer. Op straat heb ik uiteindelijk een psychose gekregen, mijn familie heeft me moeten colloqueren. Toen ik wat beter was én mezelf duizend maal had voorgenomen om nooit meer te gebruiken, begon ik op een nacht toch weer. Diezelfde nacht heb ik écht beseft dat ik machteloos ben als het over dope gaat, dat ik hulp nodig had. Het meest verlichte moment uit mijn leven.”

Inbreken en auto’s stelen

Ondertussen is Perceval zeventien jaar clean. Nog elke week gaat hij naar een zelfhulpgroep voor verslaafden. “In de groep help ik intussen ook anderen die met die schrik om te hervallen zitten”, zegt Perceval. “Helpen is een onderdeel van je eigen herstelproces, want daardoor maak je komaf met dat egocentrisme waarover ik het al had. Egocentrisme is de kern van de ziekte die verslaving is. Want het enige dat je bezighoudt, is: hoe geraak ik aan mijn fix? En je gaat geld pikken van je moeder, een sacoche stelen, en in mijn geval ook dealers rippen, zelf dealen, inbreken, auto’s stelen, een overval plegen... Nee, ik ben niet trots op die zaken - ik hoop dat de mensheid mij ze kan vergeven.”