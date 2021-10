Acteur James Michael Tyler (59), Gunther uit ‘Friends’, overleden: “We zullen je missen”

CelebritiesJames Michael Tyler, bekend van zijn rol als Gunther in ‘Friends’, is zondag overleden. Hij vocht al enkele jaren tegen prostaatkanker. Dat meldt de agent van de acteur aan showbizz-site TMZ.

“James is zondagochtend vredig overleden in zijn huis in Los Angeles na het vechten tegen uitgezaaide prostaatkanker”. Ook de familie van de acteur liet van zich horen: “De wereld kende hem als Gunther (de zevende 'friend’) van de hitserie ‘Friends’. Maar Michaels naasten kenden hem als acteur, muzikant, pleitbezorger van kankerbewustzijn en liefhebbende echtgenoot. Hij hield van livemuziek, hij supporte de Clemson Tigers, en hij belandde vaak in leuke en onverwachte avonturen. Wie hem eenmaal kende, had een vriend voor het leven”.

Volledig scherm © DR

De acteur had zijn ziekte lang geheim gehouden. Zelfs tijdens de recente Friends-reünie hield hij zijn gezondheidsproblemen voor zich. Dit - naar eigen zeggen - om de reünie niet te bederven.

Tyler was vooral bekend door zijn rol als Gunther, de cafébaas van Central Perk, waar de ‘friends’, Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler, altijd koffie dronken. Al die tijd was hij verliefd op het personage Rachel (Jennifer Aniston). In de reeks had Gunther trouwens Nederlandse roots en mocht hij z'n talenkennis tijdens een aflevering etaleren. Met dit hilarische resultaat:

Hij verdiende zo’n vijf miljoen euro met de serie, maar tot een echte acteercarrière kwam het niet.

Volledig scherm © WireImage

Enkele andere acteurs uit ‘Friends’ hebben ondertussen al gereageerd op het overlijden van Tyler. Zo schreef Courteney Cox op Instagram: “De hoeveelheid dankbaarheid die je elke dag op de set toonde, is gelijk aan de hoeveelheid dankbaarheid die ik heb omdat ik je gekend heb. Rust in vrede." Jennifer Aniston koos dan weer voor een scène uit ‘Friends’ waarin Gunther haar personage Rachel z'n liefde verklaart. “’Friends' was zonder jou nooit hetzelfde geweest. Bedankt voor al het plezier dat je in deze show en in onze levens bracht. Je zal gemist worden.” Lisa Kudrow hield het kort, maar gemeend: “James Michael Tyler, we zullen je missen. Bedankt dat je er voor ons allemaal was."

Ook Matt LeBlanc deelde enkele foto’s vanop de set. “We hebben heel wat afgelachen, vriend. Je zal gemist worden.” David Schwimmer en Matthew Perry hebben voorlopig nog niet gereageerd op het overlijden van Tyler.

