Acteur Jack Black deelt hilarische video waarin hij rol van Superman accepteert: “Ik weet dat ik geweldig zou zijn”

TV STREAMING­TIP. ‘Hot Seat’: Mel Gibson staat op ontploffen als Amerikaan­se variant op DO­VO-agent

Hij was jarenlang persona non grata in Hollywood vanwege z’n antisemitische uitspraken, maar stilletjes aan knokt Mel Gibson zich terug naar het voorplan - geholpen door een stevig geval van massa-amnesie en spierballengerol. Op Streamz+ is hij vanaf vandaag te zien in ‘Hot Seat’, een film waarin Gibson als vanouds de held vertolkt.