Acteur Ian Holm (88), Bilbo Baggins uit 'The Lord of the Rings', overleden

19 juni 2020

14u09

Bron: The Guardian 16 Showbizz De Britse acteur Ian Holm is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Britse krant The Guardian op gezag van zijn manager. Holm leed aan de ziekte van Parkinson. Hij was bij het grote publiek vooral bekend van de rol van Bilbo Baggins, die hij vertolkte in de succesvolle ‘Lord of the Rings’-films. Ook speelde hij in de iconische sf-film ‘Alien’ uit 1979.

“Het is met grote droefenis dat we aankondigen dat acteur Ian Holm vanmorgen is overleden op 88-jarige leeftijd”, aldus zijn manager aan The Guardian. “Hij overleed vredevol in het ziekenhuis, met zijn geliefden om hem heen. Hij was charmant, lief en ongelooflijk getalenteerd. We zullen hem missen.”

Holm werd in 1931 geboren in een psychiatrische instelling. Daar was zijn vader aan de slag als psychiater. Toen hij zeven jaar oud was, zag hij een theatervoorstelling van ‘Les Misérables’, en dat inspireerde hem om later acteur te worden. Hij was in de loop der jaren in tal van succesvolle films en voorstellingen te zien.

De Britse acteur ontving in zijn carrière een groot aantal prijzen, waaronder een BAFTA en een aantal Tony’s. In 1989 werd Holm ook benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk. In juni 1998 werd hij dan weer geridderd door Koningin Elizabeth vanwege zijn verdiensten als acteur. Sindsdien gaat hij door het leven als Sir Ian Holm.

