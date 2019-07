Acteur Henny Seroeyen: “Ik vind het niet erg om uitgespeeld te worden als lustobject” Redactie

03 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik vind het niet erg om uitgespeeld te worden als een lustobject”, zegt ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen (35). “Tja, als je zo’n lichaam hebt...”, zegt Myriam Bronzwaar (53), die zelf niet weet of ze ooit nog zal terugkeren als Julia in ‘Thuis’. Samen staan ze momenteel in het Fakkeltheater met de komedie ‘’t Strand van Sint-Anneke’. En dat bezorgt vooral stoere Henny de nodige zenuwen.

Want hoewel Henny het als model en fitnesskampioen gewend is om op een podium te staan en dankzij ‘De Buurtpolitie’ ook de nodige acteer-ervaring heeft, is hij - zoals hij het zelf noemt - een ‘theatermaagdje’. Heel anders dus dan ervaren rot Myriam, die stuk na stuk speelt. Hoe dan ook, het luide applaus na de première van ‘’t Strand van Sint--Anneke’ afgelopen weekend, deed hen allebei enorm deugd. “Als groentje tussen al die grote namen, zoals een Janine Bischops, Luc Caals en Peter Van de Velde staan, is toch niet niks”, zegt Henny. “Dus ja, ik was wel behoorlijk nerveus”

En dat voor een boom van een vent die vroeger in het leger zat, Henny.

Henny: (lacht) Ja, tien jaar heb ik dat gedaan. Een logistieke functie bij Defensie, als onderrichter, omdat het me meer mogelijkheden gaf om te sporten.

Waarom vertrok je bij het leger?

Henny: Omdat de combinatie met de rest niet meer haalbaar was. Ik had in Engeland een fitnesswedstrijd gewonnen en twee dagen nadien belde een sponsor uit Polen dat ze mijn contract van Defensie wilden overnemen en ik voor hen als atleet kon werken. Na het WK heb ik bijgetekend voor drie jaar, ik doe dit nu al bijna zes jaar.

Wat moet je precies doen voor hen?

Henny: Ik moet actes de présence geven bij hun expo’s in binnen- en buitenland, en voor de rest heb ik alle vrijheid om andere dingen te doen, zoals ‘De Buurtpolitie’ of nu dit theaterstuk. Al ben ik van -opleiding eigenlijk schrijnwerker.

Dat is nóg iets helemaal anders.

Myriam: Zalig toch, iedereen wil zo iemand in huis.

Henny: Mijn vrouw is er in elk geval blij mee. Ze opende onlangs een kapsalon en ik heb de zaak grotendeels zelf ingericht. Dat scheelt in de centen, en je bent tenminste zeker dat het goed gedaan is.

Jij vindt het vast niet erg dat Henny zijn torso meermaals ontbloot in het stuk, Myriam.

Myriam: Natuurlijk niet. Henny heeft een ongelooflijk lichaam. Maar het is niet dat ik hem de hele tijd vraag: ‘Doe dat hemd uit!’

Henny, stoort het jou dat je altijd als lustobject uitgespeeld wordt?

Henny: Ik heb daar geen moeite mee. Ik ben al van mijn elfde met sport bezig. Ik train minstens anderhalf uur per dag en in de aanloop naar een WK zelfs acht tot tien uur. En ik let enorm op mijn voeding. Het klinkt misschien gek voor een ondergoed- en jeansmodel, maar op een theaterpodium mijn shirt uittrekken is soms toch -ongemakkelijk.

Bij fitnesswedstrijden toon je toch altijd je borstkas.

Henny: Ja, maar dat is toch anders. Da’s om te showen hoe ik m’n spieren kan opspannen. Mensen komen kijken naar de acteurs en ineens zien ze een flapjanus de zijn T-shirt -uittrekt. Dat is toch een stressmomentje voor mij.

Zou een vakantie op Sint-Anneke eigenlijk iets voor jullie zijn?

Myriam: Absoluut niet! (lacht)

Henny: Ik zou liefst van al de zonvakantie vervangen door een skivakantie. Ik heb het al aan mijn vrouw voorgesteld, maar helaas. Zo weet je meteen wie thuis de baas is. (lacht)

Myriam: Ik vind Sint-Anneke--plage wel charmant - het hoort gewoon bij Antwerpen - maar geef mij toch maar Kreta.

Je woont daar zowat halftijds.

Myriam: (knikt) Het is mijn tweede thuis. Het is er nog heel rustig. Ideaal om aan yoga te doen en te wandelen. Ik schrijf er ook veel. De zoveelste versie van een monoloog die ik nog altijd niet gespeeld heb. Maar ik vind het niet erg dat er misschien nooit iets met die tekst zal gebeuren, ik geniet ook van het schrijfproces zelf. Onder een boom, met de hand alles noteren in een boekje, zalig.

Je schrijft nog met de pen?

Myriam: (knikt) Niks laptop voor mij. Instagram en zo, ik word daar zenuwachtig van. Ik heb wel een Facebookprofiel, maar telkens als ik door die wall scrol, denk ik ‘wat een onzin is dit toch allemaal?’

Henny: Ik ben blij als ik eens geen internet heb, want anders ben ik altijd aan het werk.

Hoezo?

Henny: Ik verzorg voor verschillende bedrijven hun socialemedia-accounts. Een smartphone is eigenlijk vergif, want ze laten je niet met rust en je werkt dus continu. Het is grof om te zeggen, maar mijn gsm is mijn kassa. Ik verdien daar meer mee dan met te werken op mijn laptop, want het gaat veel sneller. Als ik een filmpje maak, kan ik dat op twee minuten monteren en online zetten. Maar zalig toch dat Myriam gewoon nog fan is van pen en papier.

Myriam: Ik vind het zelfs niet erg dat ik daardoor wat ouderwets overkom. Dat is het nieuwe hip! (lacht)

Nog even iets anders Henny: je ‘De Buurtpolitie’- collega Andy Peelman wordt over enkele weken vader. Denken jij en je vrouw al aan kinderen?

Henny: Ze heeft net een kap-salon geopend en we hebben het allebei enorm druk. We hebben samen besloten dat we geen kind op de wereld zetten zolang we er niet honderd procent voor kunnen zorgen. Eens de werk-privébalans meer in orde is, mogen er zeker en vast -bengels komen. Maar er is geen haast bij.

Info: ’t Strand van Sint-Anneke loopt vanaf 5 juli tot 18 augustus in het Fakkeltheater in Antwerpen. Info & tickets: fakkeltheater.be.