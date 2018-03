Acteur Frank Aendenboom (76) plots overleden kv

31 maart 2018

23u24

Bron: Belga, Dag Allemaal 4028 Showbizz De Vlaamse acteur Frank Aendenboom is in de nacht van vrijdag op zaterdag onverwacht overleden in zijn slaap. Dat meldt zijn kleindochter zaterdagavond. Hij werd 76 jaar.

Aendenboom draaide meer dan vijftig jaar mee in de Vlaamse showbizz en is onder meer bekend van zijn rollen in de jeugdreeksen 'Johan en de Alverman' (1965) en 'Dirk van Haveskerke' (1978), maar meer recent was hij te zien in onder meer 'Lili en Marleen' (1994-2010), 'Matroesjka's' (2005) en 'Crimi Clowns' (2012). Daarnaast verscheen hij ook in meer dan veertig films, waaronder 'De leeuw van Vlaanderen' (1985), 'Hector' (1987), 'Blueberry Hill' (1989) en 'Frits & Freddy' (2010).

Ik heb nooit voor mijn plezier geacteerd. Ik ben er ooit aan begonnen, omdat ik merkte dat ik er nogal goed in was. Frank Aendenboom

Gestopt met acteren

In september 2014 kondigde de Antwerpenaar aan dat hij zou stoppen met acteren. Enkel voor 'Crimi Clowns' maakte hij nog een uitzondering. "Een halfuur rechtstaan, het gáát gewoon niet meer", vertelde hij vorig jaar nog in Dag Allemaal. "Ik heb hier en daar nog wel een rolletje gespeeld, maar 't grote werk heb ik definitief vaarwel gezegd", aldus Aendenboom toen. "Ik doe alleen nog mee in de derde reeks van 'Crimi Clowns'. Omdat ik dat een heel mooi project vind. Voor de rest interesseert acteren me niet meer."

Acteren deed hij naar eigen zeggen nooit voor het plezier. "Ik ben er ooit aan begonnen, omdat ik merkte dat ik er nogal goed in was. Maar voor de rest... Je moet iets doen om de kost te verdienen, hé. In ieder geval: ik ga dat acteren dus niet missen", vertelde hij toen.

Afscheidsplechtigheid

Aendenboom was medeoprichter van het het Antwerpse theatergezelschap Het Raamtheater, waar hij zowel acteerde als regisseerde.

Aendenboom was de zoon van actrice Gella Allaert, die in 2002 overleed op 91-jarige leeftijd. Hij was ook een tijdlang getrouwd met actrice Rosemarie Bergmans (74), die hij ontmoette op de set van "Johan en de Alverman".

Op vrijdagvoormiddag 6 april vindt een publieke afscheidsplechtigheid plaats in Antwerpen. Hij zal later in intieme kring neergelaten worden op zee.