Acteur en regisseur Werther Vander Sarren (78) overleden TDS

10 januari 2020

11u58 733 Showbizz Acteur en regisseur Werther Vander Sarren - bekend als de champetter in ‘De paradijsvogels’ en van allerlei gastrollen in reeksen als ‘FC De Kampioenen’, ‘Spoed’, ‘Wittekerke’ en ‘Familie’ - is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten in een verklaring.

“Na een lange strijd heeft Werther Vander Sarren op 10 januari onze wereld verlaten”, schrijft de familie van het televisiegezicht in hun verklaring. “Werther werd omringd door zijn familie. De laatste paar maanden verbleef hij in Home St.-Franciscus te Kwaremont (een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Kluisbergen, red.) waar hij 26 jaar geleden zijn hart verloor aan de mooie omgeving.”

“Het was geen geheim dat Werther al enkele jaren sukkelde met zijn gezondheid”, klinkt het verder. “Door suikerziekte verloor hij zijn voet en daarmee zijn mobiliteit. Hij leed ook aan de ziekte van Alzheimer, waar hij het volgens zijn familie heel lastig mee had.”

‘Onmogelijke strijd’

“Papa heeft een onmogelijke strijd gestreden. We zijn blij dat papa hier in Kwaremont zijn plekje gevonden had om eeuwig te rusten. We zijn dan ook het rusthuis en al het personeel ontzettend dankbaar voor hun inzet om zijn laatste maanden zo comfortabel mogelijk te maken”, zegt zijn dochter Femke Vander Sarren (26).

Er wordt een rouwregister geopend bij Rouwcentrum Dhondt in Oudenaarde.