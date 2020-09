Acteur Dominique Van Malder presenteert straks ‘De Bachelorette’: “Ik ben fan van de liefde, dus waarom niet?” Jacob De Bruyne

09 september 2020

22u10 0 tv Dat Elke Clijsters (35) de bekende vrijgezel is die in ‘De Bachelorette’ op zoek gaat naar de man van haar dromen wisten we al, dat die zoektocht in goede banen wordt geleid door acteur en ‘Radio Gaga’-presentator Dominique Van Malder (44) is wel heel verrassend nieuws. “Scheve blikken uit de theaterwereld? Dan doen ze maar.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hij maakt theater met zijn Gentse theatergroep Studio Orka, bracht deze zomer met ‘Albatros’ een komische, maar gevoelige reeks uit over obese mensen en snijdt in ‘Radio Gaga’ sociale thema’s aan bij bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben. Maar vanaf het voorjaar van 2021 zal acteur en presentator Dominique Van Malder ook bekendstaan als presentator van de realityreeks en guilty pleasure bij uitstek ‘De Bachelorette’. Een verrassende keuze, op zijn minst. “Ik dacht eerst dat het een grap was toen ik werd opgebeld door SBS”, zegt Dominique. “Zeker omdat ik weet wat voor type presentators het in het buitenland doen, maar toen ik erover begon na te denken vond ik het wel iets hebben. Ik ben fan van de liefde, dus waarom niet?”

Van Malder heeft zo zijn eigen visie hoe hij het gaat aanpakken. “Ik ben een acteur dus ik kan zo’n afgelikte presentator als in de buitenlandse versies spelen, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil gewoon babbelen over de liefde met de heren en met Elke, want ik weet dat ze daar oprecht naar op zoek zijn. Onze Vlaamse versie gaat warm zijn, geen Disneyshow waarin de vrijgezellen aankomen per helikopter. Ook de inhoud van mannen is belangrijk.”

Scheve blikken

Toch blijft het een bijzondere match, zo op het eerste gezicht. “De laatste jaren waren nogal heftig”, zegt Van Malder. “De hele tijd heb ik intensief theater gemaakt bij mijn theatergroep Studio Orka en naarstig geschreven aan de Canvasreeks ‘Albatros’, ik had wel een keer zin in iets anders. Ik ben op dat vlak ook gewoon een veelvraat. Ik luister én naar Bach én naar Andre Hazes Jr. bijvoorbeeld.”

Of hij geen scheve blikken uit de theaterwereld vreest? “Diegenen die dat doen, doen dat dan maar”, aldus Van Malder. “Als je te veel bezig met wat anderen van je denken, zit je in het verkeerde vak denk ik. Het is niet zo dat ik door dit te doen anders ga spelen of andere fictie ga schrijven. Ook dit doe ik gewoon met het hart.”