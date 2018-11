Acteur Dieter Troubleyn slachtoffer van woningbrand: “We waren net klaar met renoveren” TK

02 november 2018

Dieter Troubleyn, onder meer bekend van zijn rol als Henk in 'Familie', is even dakloos. De acteur werd dinsdagmiddag het slachtoffer van een woningbrand, waardoor zijn huis in Zandhoven onbewoonbaar werd verklaard. Brute pech, want het gezin was na 23 jaar eindelijk klaar met renoveren.

Het vuur ontstond achter een valse wand, vertelt Troubleyn in de Gazet van Antwerpen. “We hadden eerst niet door dat het brandde, maar mijn vrouw hoorde op een gegeven moment een raar geluid. Ze heeft dan aan de muur gevoeld en die was helemaal warm. De brand zat eigenlijk tussen de eiken parketvloer op de bovenverdieping en het plafond beneden. Om het vuur te kunnen bestrijden en zo de rest van de woning te vrijwaren, heeft de brandweer de vloer en enkele valse wanden moeten uitbreken.” Daardoor is het huis tijdelijk onbewoonbaar verklaard. “Het is spijtig, want na 23 jaar was ons huis, dat van begin 1900 stamt, net helemaal gerenoveerd. Anderzijds had het veel erger kunnen aflopen. Stel dat we het niet hadden opgemerkt en naar bed waren gegaan? We hebben dus nog geluk gehad.”

Momenteel verblijft het gezin - Troubleyn, zijn vrouw en hun drie kinderen - even op hotel, maar tegen de feestdagen hopen ze opnieuw thuis te zijn. “De solidariteit die we ervaren doet deugd. Tijdens de brand kwam de burgemeester ter plaatse en vrienden hebben onze frigo leeggemaakt zodat er niks verloren ging. Ook onze kinderen kregen meteen logeerplekjes aangeboden en iemand heeft onze hond al opgevangen. De brandweer werkte ook heel hard. Ik vond het zelfs wat vervelend dat ik hen niets te drinken heb kunnen aanbieden.”