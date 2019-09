Acteur David Cantens openhartig: “Opgelucht na contractverlenging bij ‘Familie’” Redactie

20 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE/PRIMO 1 Showbizz Já, hij is terug! We hebben het over Jonas in ‘Familie’, gespeeld door David Cantens (38). Zijn contract werd een tijdje geleden al verlengd met een jaar. Jonas is een populaire figuur, en heel wat vrouwen vinden hem erg aantrekkelijk. Je zal David Cantens trouwens ook in het tweede seizoen van ‘De Luizenmoeder’ zien. In die amusante serie speelde hij in het eerste seizoen al de helft van een homokoppel met kind. In weekblad TV Familie laat de acteur deze week in zijn hart kijken.

“De contractverlenging bij ‘Familie’ geeft me een zekere rust”, aldus David Cantens. “Ik heb twintig jaar geploeterd in het theater, en dat was goed. Maar nu heb ik nood aan een gestructureerder leven. Weet je, vroeger zou ik me misschien geschaamd hebben omdat ik in ‘Familie’ speel. Maar ja, er werd toen onterecht een negatief beeld over het soapgenre gecreëerd. Ach, mensen oordelen en veroordelen graag. En snel. Ik heb geleerd dat los te laten en het me niet meer aan te trekken.”

“Pas op, dat was niet makkelijk”, zegt hij nog. “Er was een tijd dat ik paniekaanvallen had. Ik heb geleerd dat je moet doen wat je gráág doet, punt. En je verder niet al te veel aantrekken wat anderen van je vinden. Maar dat blijft voor mij een levenslange oefening.”

Die paniekaanvallen waren trouwens het gevolg van stress. “Elke avond word je in het theater beoordeeld”, zegt David. “Ik wilde scoren, de mensen pleasen. Hen aan het lachen brengen. Ik heb in feite tien jaar als een clown op de planken gestaan. Dat durf ik nu te zeggen. Maar ineens was ik de dertig voorbij en werden mij serieuze toneelstukken aangeboden. Waarin ik mezelf moest blootgeven. En dat kon ik toen niet. Ik hield mezelf een masker voor. En ja, dat hou je niet vol.”

Complimenten

David kwam toen in een emotioneel en mentaal donkere periode terecht. De tv-serie ‘Marsman’, over een autistische jongen, heeft daar verandering in gebracht. “Autisme zit bij ons in de familie”, zegt David. “Dus ik moest heel dicht bij mezelf acteren. Achteraf kreeg ik veel complimenten en bedankmails van mensen die een autistisch kind hebben. Dat was voor mij een heel belangrijk moment. Als acteur én als mens.”

David Cantens is trouwens iemand die zichzelf voortdurend verder wil ontwikkelen. Als acteur, als mens. Zowel emotioneel als mentaal. “Ik lees veel van die zogenaamde zelfhulpboeken”, aldus de acteur. “Zoals ‘Steeds Leuker’ van Jelle Hermus. Dat boek heeft mij ongelooflijk geïnspireerd. Ja, echt een aanrader als je je geluksgevoel wil vergroten.”

Een tip van David om je contenter te voelen: verwijder overbodige apps op je smart-phone. Ook Facebook. “Dat was een verlossing voor mij”, zegt hij. “En nog iets: niet naar het nieuws op tv kijken. Want het is altijd miserie. Maak van iets negatiefs iets positiefs, da’s ook belangrijk. Je kan klagen dat je in de file staat, maar je kan ook denken: ik heb tenminste een auto om in de file te staan. Ja, je kan héél veel negatieve dingen tot iets positiefs ombuigen.”