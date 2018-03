Acteur 'Bompa Lawijt' (79) overleden TDS

15 maart 2018

11u48

Bron: VTM 0

Acteur Bernard Verheyden is vandaag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend als 'Bompa Lawijt', een rol die hij in de jaren 90' vertolkte in de VTM-serie 'Chez Bompa Lawijt'.

Verheyden was ook te zien in het moppenprogramma HT&D. Hij was getrouwd met Denise Zimmerman, zijn tegenspeelster in Bompa. Zij is al een paar geleden overleden.

