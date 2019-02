Acteur Bob Van Der Veken, directeur Paul Tienpondt uit ‘De Collega’s’ overleden IDR

20 februari 2019

15u32 5 Showbizz Hij werd een klein beetje onsterfelijk als Paul Thienpondt in ‘de Collega’s’, maar in de nacht van zondag 17 op maandag 18 februari overleed diens vertolker Bob Van der Veken op 90-jarige leeftijd. “We wisten beiden dat dit kon gebeuren, maar dat maakt het niet minder erg”, klinkt het bij z’n weduwe Mariette Van Arkkels (87).

“Voor z’n overlijden vertelde Bob me dat hij liever niet teveel ruchtbaarheid aan z’n dood wilde geven”, aldus Mariette. Ja, de dood van Bob is een afscheid van een icoon. Voor mij is het wel eventjes moeilijk. Bob was op 26 september 90 jaar geworden. En we hadden daar al over gesproken, dat je dan ook wel weet dat je niet eeuwig gaat leven. Ook al had hij dat graag gewild.”

Bob Van Der Veken speelde ook in ‘De Witte van Sichem’ en had gastrollen in onder andere ‘Wittekerke’, ‘De Kampioenen’, ‘Spoed’, ‘Lili en Marleen’ en de ‘Kotmadam’. Naast televisie was hij ook nog met theater bezig. Hij was onder meer te zien in het stuk ‘The Red Star Line’ van theater Zeemanshuis.