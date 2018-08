Acteur Bill Murray (67) valt fotograaf aan: "Het leek of hij me wilde wurgen" DBJ

10 augustus 2018

21u03

Bron: ANP 0 Showbizz Bill Murray (67) heeft deze week een fotograaf vastgepakt en tegen een deur gegooid omdat hij dacht dat de man foto's van hem maakte. De bekende fotograaf Peter Simon (71) ontkent tegenover Boston Globe dat hij op zoek was naar de 67-jarige acteur.

Simon zegt dat hij in de nacht van woensdag op donderdag in een restaurant in Oak Bluffs een band kwam fotograferen op verzoek van een lokale krant. Opeens voelde hij hoe iemand hem van achteren vastgreep en tegen een deur aan smeet. Daarna bedreigde de man hem.

"Hij keek alsof hij mij wilde wurgen", zegt Simon, die Murray vroeg of de acteur wel wist wie hij was. Daarmee hoopte hij dat hij hem als muziekfotograaf zou herkennen. In plaats daarvan stelde Murray hem dezelfde vraag. Maar Simon zegt dat hij Murray niet herkende. Pas toen de acteur terugliep naar de dansvloer, herkende hij hem. "Hij lijkt helemaal niet op hoe hij er vroeger uitzag."

Politie

Na het incident bleef Simon de band en het publiek fotograferen. En dat schoot Murray blijkbaar in het verkeerde keelgat want even later gooide hij zijn glas leeg boven het hoofd van Simon. "Hij behandelde mij als uitschot." De politie kwam op het incident af. Murray beweerde tegenover agenten dat Simon hem fotografeerde en lastigviel. Maar Simon zei dat Murray op geen enkele foto staat. De fotograaf overweegt dan ook om alsnog aangifte te doen tegen de Ghostbusters-ster.

De eigenaar van het restaurant zegt dat Simon zich irritant gedroeg en niemand mocht fotograferen. Maar de redacteur van de lokale krant bevestigt dat Simon er door de krant op uit was gestuurd en dat ze geen idee hadden dat Murray die avond aanwezig zou zijn. "Ik ben geen paparazzo, dat ben ik gewoon niet", aldus Simon, die in het verleden onder anderen Bob Marley, The Beatles, The Police en Led Zeppelin fotografeerde.

Dat Murray niet erg dol is op fotografen blijkt wel uit andere incidenten. Zo schold hij een man de huid vol nadat die een foto van de acteur probeerde te nemen tijdens een meet-and-greet. Ook schreeuwde hij ooit tegen een vrouw die graag op de foto wilde met hem.