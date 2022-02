Acteur Benny Claessens staat model voor lingeriemerk La Fille d’O

Murielle Scherre bracht in juli 2021 een inclusieve genderneutrale lingeriecollectie op de markt. Dat deed de oprichtster van het merk in samenwerking met Sébastien Meunier, voormalig artistiek directeur bij Ann Demeulemeester. Om de lijn voor te stellen aan het grote publiek, koos Scherre voor enkele atypische modellen, waaronder Vlaams acteur Benny Claessens. “Ik vind Benny prachtig, omdat hij vele parameters in de war gooit en blijvend dat opzoekt. Hij staat ook boven gender. Zijn schoonheid is heel zacht en hard tegelijk, wat hem voor mij ‘de toekomst' maakt, eens we dat binaire denken eindelijk voorbij zijn”, aldus de oprichtster van het merk in een interview met Het Nieuwsblad.

In het verleden poseerde ook kapster Jitske Van de Veire al in een lingeriesetje van La Fille d’O op Instagram. De dochter van radiopresentator Peter Van de Veire brak toen een lans voor iedereen zonder ideale maten. Haar boodschap? Het is oké om anders te zijn. “Ik toon deze foto omdat ze anders nooit ergens getoond zal worden”, schreef ze daarbij. “Omdat het gewoon is, omdat het gewoon dat maatje 38/40 is. Omdat het niet perfect is. Omdat het ooit werd verstopt door verre en oude opmerkingen over appelsienbillen en hangtieten en buikjes te veel”, klonk het toen. Daarnaast werden er ook al verschillende celebrity’s gefotografeerd in een setje van het merk, zoals zangeres Rihanna en Michelle Obama.