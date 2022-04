Acteur Barry Keoghan gearresteerd wegens openbare dronkenschap

Showbizz Na een sabbatjaar en een pandemie: komiek Michael Van Peel stelt ‘Meerjaren­con­fe­ren­ce’ voor

Komiek Michael Van Peel (43) stelt in zijn Antwerpen zijn Meerjarenconference voor. Tot voor vier jaar had hij een klassieke jaarlijkse eindejaarsconference, maar daar was hij plots op uitgekeken. Een sabbatjaar en een pandemie later is de goesting weer groot genoeg voor een nieuwe show.

14 april