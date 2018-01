Acteur Andy Peelman uit 'De Buurtpolitie' crasht met splinternieuwe motor TDS

24 januari 2018

10u10

Andy Peelman, ons allen bekend als inspecteur Koen uit 'De Buurtpolitie', kreeg zopas ook in het echte leven te maken met een gevaarlijke situatie. De acteur, die ook in het echt agent is, was betrokken bij een verkeersongeval met zijn splinternieuwe motor.

"Het was een stommiteit", vertelt Andy ons. De acteur was gisteren onderweg naar huis via de A12, waar hij in aanraking kwam met twee andere wagens én ten val kwam. "Ik stond stil op de baan, want er was wat file. Ik wou veranderen van baanvak. Maar net op het moment dat ik naar links wou gaan, kwam er nog een auto in volle vaart aan. Ik moest bruusk remmen, maar kwam zo ten val met mijn Ducati"

Veel schade?

Gelukkig voor de acteur valt de schade goed mee. "Ik heb de voorliggende auto geraakt, maar enkel met het windscherm van de motor. Die wagen had geen schade. Ik kwam zelf met mijn motor op de flank terecht, waardoor die nu vol krassen staat en er een aantal onderdelen kapot zijn. Maar ik kan alles nog navertellen en er is enkel sprake van materiële schade. Er zijn wel ergere zaken die kunnen gebeuren"

Wat allicht wél een harde dobber is: de motor van Peelman was splinternieuw. "Amper twee dagen terug gekocht, hoewel dat niet de bedoeling was", zegt Andy. "Maar je staat daar dan in de garage, en laat je alsnog overtuigen. Typisch dat zoiets mij net nu moet overkomen. Die Ducati heeft nog maar 130 kilometer op de teller staan."

Herstelkosten

De acteur vindt het niet prettig om nu met een gehavende motor rond te rijden. "Ik laat dat allemaal liefst zo snel mogelijk repareren", zegt hij. "Ik heb al contact gehad met de garage, en die vertelden me alvast goed nieuws: de kapotte onderdelen kunnen stuk voor stuk vervangen worden. En dus niet als één geheel. Die herstellingen zouden mij zo'n 600 euro kosten. Jammer, dat je daar geld daar naartoe ziet gaan. Maar het is natuurlijk alles behalve onoverkomelijk"