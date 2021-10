Acteur Alec Baldwin lost per ongeluk fataal schot op filmset, cameraregisseur overleden

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar de 63-jarige Baldwin behalve als acteur ook als co-producent voor werkt. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

Onderzoek

Het onderzoek is donderdagavond (lokale tijd) nog aan de gang. De politie verhoort op dit moment getuigen. Momenteel is nog niemand beschuldigd, klinkt het in het persbericht.

‘Rust’ is een western waarin Alec Baldwin de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Die wil zijn kleinzoon van dertien jaar helpen, die veroordeeld is tot de doodstraf voor moord. Baldwin werd de voorbije jaren bijzonder populair in de VS door zijn imitaties van ex-president Donald Trump in het satirische programma ‘Saturday night live’. Baldwin is eveneens coproducent van ‘Rust’.