Acteercarrière Stan Van Samang ligt volledig stil: "Ik heb de handen meer dan vol met mijn gezin"

31 maart 2020

11u09

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz De acteercarrière van Stan Van Samang (41) staat op een laag pitje. Nu vanavond de allerlaatste aflevering van ‘Zie mij graag’ wordt uitgezonden, hij voorlopig geen nieuwe rollen meer krijgt aangeboden én de opnamen van zijn nieuwe album stilliggen , gaat de zanger/acteur enkele onzekere weken of maanden tegemoet. “Dat hoort bij de job, hé”, zegt Van Samang tegen Het Nieuwsblad. “Als acteur weet je nooit op voorhand wat de volgende opdracht wordt.”

Fans van een acterende Stan Van Samang zullen na vanavond eventjes op hun kas moeten kloppen, want Eén zendt vanaf 20u50 de allerlaatste aflevering van het derde seizoen van ‘Zie mij graag’ uit. In deze laatste episode zien we dat Anna bij Ben woont, en Sien woont bij JP. De leugen dat ze koppels zijn, escaleert verder. Sas en Gunther geloven niet dat Sien en JP een koppel zijn en breken in het huis van JP in, op zoek naar bewijs. Elly heeft bovendien een nieuwe vriend, hij woont op Ibiza en ze wil bij hem gaan wonen. Maar ze durft het niet te zeggen tegen Nicole.

Nog heel intriges dus voor de kijkers. Al zal het na vanavond wellicht nog even duren voor we Van Samang weer aan het werk zien op het kleine scherm. “De finale van ‘Zie mij graag’ is al meer dan een jaar geleden ingeblikt”, zegt Van Samang tegen Het Nieuwsblad. “Sindsdien heb ik niet meer geacteerd en zijn er ook geen aanbiedingen binnengekomen. Dat overkomt iedere acteur weleens. Eigenlijk sta ik er zelfs niet bij stil. Ik heb mijn tijd nuttig kunnen besteden.”

Volgens Van Samang hoort onzekerheid nu eenmaal bij het acteursbestaan. “Als acteur weet je nooit op voorhand wat de volgende opdracht wordt”, zegt Stan. “Of ik het mis om op de set te staan? Tuurlijk. Voor de kijkers loopt ‘Zie mij graag’ nu pas ten einde, voor mij is het al een jaar geleden. Maar ik maak me geen zorgen. Ik heb de handen meer dan vol met mijn gezin en muziek. Ooit valt er wel weer een leuke rol uit de lucht.”

