Acid reageert op opmerkingen over dialect: "Het is gecontroleerde schizofrenie”

Independer Mag je handsfree vergaderen achter het stuur? Dit zegt je verzeke­ring

13 oktober Digitaal vergaderen terwijl je met de auto naar het werk rijdt, is voor velen een handige en tijdbesparende oplossing. Strikt genomen is het niet verboden, maar gevaarlijk is het wel. In Nederland vrezen verzekeraars dan ook voor ‘Zoom-gevallen’. Ben je verzekerd als je in je auto deelneemt aan een videovergadering? En maakt het een verschil als je dit handsfree doet? Independer.be bekijkt dit nieuwe fenomeen.