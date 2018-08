Achtste seizoen 'Game Of Thrones' "wordt uitgesteld" DBJ

27 augustus 2018

11u10

Bron: Huffington Post 0 Showbizz Slecht nieuws voor de fans van de fantasyreeks 'Game of Thrones'. De HBO-reeks zou niet in april van start gaan zoals gepland, maar zou nu eind mei beginnen.

Normaal gezien verschijnt het nieuwe seizoen van Game Of Thrones ieder jaar in april. Maar de laatste twee seizoenen verlopen niet meer volgens dat stramien. Het zevende seizoen van de reeks verscheen in juli 2017 en voor het achtste is het nu wachten tot (eind) mei 2019. En dus niet tot april, zoals eerder aangekondigd.

Ten minste, dat zegt visual effects supervisor van de show Joe Bauer aan de Huffington Post. "Mijn agenda voor Game of Thrones is volgeboekt tot eind mei", vertelt Bauer aan de krant. Maar absoluut zeker weet de verantwoordelijke voor de visuele effecten het dus ook niet. Het feit of het achtste en laatste seizoen in april dan wel mei zou verschijnen is belangrijk voor de nominaties van de Emmy Awards. Als de reeks nog genomineerd zou willen worden voor de Emmy's van 2019, moet een groot deel van de afleveringen in mei worden uitgezonden.

Eerder liet hoofdrolspeler Maisie Williams (Arya Stark in de reeks) verstaan dat de opnames zullen worden afgerond in december en dat de eerste aflevering gepland staat voor april. In totaal won 'Game of Thrones' 38 Emmy Awards. Met één beeldje meer dan comedyreeks 'Frasier' is 'Game of Thrones' daarmee alleen recordhouder.