Achter de schermen: zo komt musical 'The Little Mermaid' tot stand TK

Vanaf 13 december kan je in Flanders Expo Gent gaan kijken naar de musical 'The Little Mermaid', gebaseerd op de gelijknamige Disneyfilm. Ianthe Tavernier uit De Buurtpolitie neemt de rol van Ariël op zich, maar ook Jan Schepens, Hans Peter Janssens, Anne Mie Gils en Kobe van Herwegen zijn van de partij. Wij mochten alvast een kijkje achter de schermen nemen.

Screenshot musical little mermaid