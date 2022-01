Achter de schermen van ‘Viervoeters’: “Een pup in huis is schattig, maar er zitten zoveel toffe honden in asielen”

Celebrities Madonna doet het weer: pikante foto’s op Instagram laten weinig over aan de verbeel­ding

Er zijn nog zekerheden in het leven en een daarvan is dat we ons wekelijks kunnen verwachten aan enkele opvallende plaatjes van Madonna (63). De zangeres postte vrijdag weer enkele weinig verhullende foto’s op haar Instagramprofiel. “Autoprobleem”, schreef ze in het bijschrift, al is het vooral haar eigen bumper die de aandacht trekt.

28 januari