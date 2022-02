Achter de schermen van ‘Sergio over de grens’: “Godverdomme, zit je nou weer in mijn kookpotten?!”

Producer Anja Schellekens en redactrice/researcher Eline Vangramberen binden ons de voorschoot aan en leiden ons naar het fornuis. Niet letterlijk natuurlijk, want dan zouden we half Europa moeten doorkruisen. Wat Eline zeer uitgebreid gedaan heeft. “Voor elke aflevering heb ik zo’n drie weken research gedaan vanachter mijn computer. Vervolgens trok ik voor een week naar het buitenland om daar prospectie te doen. Dat wil zeggen: locaties bezoeken, mensen aanspreken, gerechten en lokale specialiteiten checken en een hoop praktische dingen onderzoeken, want zo’n televisieploeg moet ook slapen en eten. Terug in België werkten we alles uit tot een draaiboek. Zowat een maand later trokken we dan naar onze bestemming voor de eigenlijke opnames.”