Achter de schermen van ‘James De Musical’: “Het is echt topsport, vergelijk het met het lopen van een marathon”

TV Tweede aflevering van 'The Last of Us' breekt record: “De grootste kijkers­groei ooit in de geschiede­nis van HBO”

“Dit is bij uitstek de beste adaptatie van een videogame ooit gemaakt.” De hele wereld is in de ban van de gloednieuwe HBO-reeks ‘The Last of Us’, met ‘Game of Thrones’-sterren Pedro Pascal en Bella Ramsey in de hoofdrol. De eerste twee episodes zijn nog maar net gelost en breken al massaal records. Zo kende de pilootaflevering de op één na beste première in meer dan tien jaar tijd van HBO. En de tweede aflevering doet het nog beter: de kijkcijfers stegen met maar liefst 22%. Volgens het netwerk is dat “de grootste kijkersgroei ooit.”

26 januari