Achter de schermen van ‘Eenmaal Andermaal’: “Trek met Jacques en Axel naar een rommelmarkt, en het is alsof ze bloed ruiken”

Nieuw boek 'Kinderen van Zeppos' duikt in het verleden van jeugdse­ries op VRT

Vandaag stelde auteur Peter Van Camp zijn nieuwe werk ‘Kinderen Van Zeppos’ voor. In het boek duikt hij in het verleden van enkele jeugdfeuilletons op de toenmalige BRT die generaties Vlamingen op woensdagnamiddag aan het scherm kluisterden. De traditie begon in 1955 en liep tot 1984, maar de meeste aandacht in het boek gaat naar de ‘gouden jaren’, die startten met ‘Kapitein Zeppos’ in 1964 en zouden duren tot 1973 met ‘De Kat’.

27 november