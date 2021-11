Achter de schermen van ‘De Bende van Jan de Lichte’: “Die postkoets was al duur, die vier paarden ervoor ook”

Hoofdrolspeler Matteo Simoni en regisseur Maarten Moerkerke bespreken in ‘De Bende van Jan de Lichte - Behind the Scenes’ een spectaculaire scène waarbij een koets wordt overvallen. “We hadden maar één dag om die scène te draaien”, zegt Matteo Simoni. “En die was heel belangrijk, ook in het boek, want het is de eerste keer dat Jan de Lichte zijn stem laat horen.”

Maar eenvoudig was het niet, zegt Moerkerke. “Je moet weten, die postkoets is eigenlijk al heel duur. Die vier paarden daarvoor ook. Uiteindelijk hebben we dan ook nog beslist om op een iets kortere periode dan normaal te draaien. Dan moet je terugvallen op je ervaring en dat eigenlijk heel basic in elkaar steken en dat zo goed mogelijk proberen te draaien.” Al zorgde de aanwezigheid van de stuntmannen nog voor extra kopzorgen. “Die stuntmannen deden dat fantastisch”, zegt Moerkerke. “Dat zijn heel ervaren mensen en die helpen natuurlijk om zo'n scène beter te maken. Waar ik eerlijk gezegd niet op gerekend had: er zijn mannen die van de koets vallen. Maar blijkbaar moet er na x aantal vallen bijbetaald worden, per stunt. Wat ik ergens wel kan begrijpen, maar ik had dat niet door in het begin. Dus ik dacht: we kunnen gewoon blijven draaien. Dat hebben we dan toch een beetje moeten doseren.”