Achter de schermen van ‘De bende van Jan de Lichte’: “Bijna elke acteur wou in dit Vlaamse Robin Hood-verhaal meespelen”

TV Bert uit ‘Temptation Island' is triest over zijn pomeriaan­tje Fiona: “Kan er niet alleen voor zorgen”

22 oktober Bert krijgt het vanavond opnieuw moeilijk in ‘Temptation Island: Love or Leave’. Dit keer is het zijn pomeriaantje Fiona, waarover hij triest is. “Ik ben niet capabel om alleen voor haar te zorgen”