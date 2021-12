Achter de schermen van ‘BV Darts’: “Eén potje met de kandidaten en ze waren overtuigd”

TV Opnieuw drama in ‘Thuis’: ritje naar huis loopt fataal af voor Eddy en Joren

‘Thuis' heeft de week met een serieuze cliffhanger beëindigd. In de aflevering van vrijdag was te zien hoe Joren (Mathieu Carpentier) en Eddy (Daan Hugaert) iets of iemand aanreden met de bestelwagen. Wie of wat het slachtoffer is, komen we maandag pas te weten.

