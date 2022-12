Achter de schermen van ‘Bake Off’: “We zijn op alles voorbereid. Ik heb zelfs een defibrillator”

BV Van presenta­tor tot kandidaat: Erik van Looy neemt deel aan ‘De slimste mens' in Nederland

Op 26 december gaat in Nederland het 21ste seizoen van ‘De slimste mens’ van start. En voor de tweede keer in de geschiedenis bij onze noorderburen, speelt er dit seizoen een Belg mee in het programma. Niemand minder dan Erik Van Looy (60) ruilt zijn plek achter het Belgische presentatorstatief even in voor een van de drie Nederlandse ‘Slimste mens’-zetels.

12 december