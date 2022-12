Achter de schermen van ‘Bake Off’: “Twintig wespensteken heb ik al verzorgd, wat wil je met al die zoetigheid?”

Film RECENSIE. ‘Avatar: The Way of Water’: “Visueel hoogstand­je dat niemand onberoerd zal laten”

Faut le faire. Nog vooraleer ‘Avatar: The Way of Water’ officieel in de zalen verscheen, had de blockbuster al twee Golden Globe-nominaties op zak. De sequel komt in aanmerking voor het beeldje van beste film, en James Cameron maakt kans op een onderscheiding als beste regisseur. Om maar te zeggen: de verwachtingen over het vervolg op de filmhit uit 2009 waren hooggespannen. Of het tweede deel die ook kan inlossen is een andere vraag. “Het verscheurende einde zal iedereen achterlaten met een gebroken hart.”

13 december