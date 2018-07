Achter de schermen op huwelijk Wout van Aert: "Sarah staat altijd in mijn schaduw, nu is het háár beurt om te schitteren" Frederik Velghe

03 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Wout van Aert en zijn Sarah (allebei 23). De kroonprins van het Vlaamse wielrennen die z’n jeugdliefde eeuwige trouw belooft. Dag Allemaal was er exclusief bij achter de schermen en zag een prachtig koppel, een heerlijk zomers feest en véél romantiek.

Een stralende, zonovergoten dag als ideale setting voor hun mooiste moment. Wout van Aert en Sarah De Bie, ze zijn amper 23 jaar oud, maar het geloof in hun liefde voor elkaar is zo groot dat ze geen moment aarzelden om elkaar het jawoord te geven.

"Niet dat we dit nodig hebben", zegt Wout. "Ook zonder ringen zouden wij voor altijd bij elkaar blijven. Maar dit maakt het wel áf.’ En áf, dat was het ook, tijdens hun volksfeest in Herentals en de intieme plechtigheid waar enkel Dag Allemaal welkom was.

Magie van de witte bles

De sfeervolle ceremonie in hun thuisbasis Herentals was het gepaste voorlopige hoogtepunt van het mooie verhaal dat Wout en Sarah al van op jonge leeftijd aan het schrijven zijn. Ze kennen elkaar namelijk al van toen ze amper twee jaar waren en zaten zelfs samen in de kinderopvang in Lille, waar Sarahs mama werkte. Maar hun wegen scheidden in de lagere school, waardoor Wout en Sarah nauwelijks van elkaars bestaan afwisten tot in het middelbaar. En ook daar was Wout gewoon ‘die jongen van een jaar hoger’, die elke dag met een norse blik op z’n aftandse fiets Sarah voorbijraasde. Maar dan plots, een zestal jaar geleden, sloeg de vonk ineens tóch over.

