Achter de schermen op de fotoshoot met Flo Windey: “Ik wil alle taboes doorbreken” Daimy Van den Eede

14 september 2019

07u00 0

Studio Brussel-gezicht Flo Windey heeft momenteel een vijfdelige YouTube-reeks lopen over seks. Ze wil daarmee de bekrompen Vlaamse houding over dat onderwerp verbannen. “Ik haat taboes, ik wil ze allemaal verbreken”, vertelt ze. Verder heeft Windey het ook over de beste levensles die ze van iemand meekreeg. “We duimen ervoor”, klinkt het. “Dat komt van mijn oma, ze zei dat altijd tegen mij.”