Achter de schermen bij zoektocht naar nieuw K3'tje: “Er zijn al traantjes gevloeid”

ShowbizzOp de uitslag is het wachten tot dit najaar, maar de zoektocht naar het nieuwe K3'tje is al in volle gang. Wij namen een kijkje in het gloednieuwe decor en spraken met enkele kandidaten, maar zagen vooral dat met juryleden Ingeborg en Gordon een uniek televisieduo is geboren. "Ik ben dól op Inge. Ik ben de olifant in de porseleinwinkel, zij de olifantenbegeleidster."