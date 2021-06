Achter de schermen bij zoektocht naar het nieuwe K3'tje: “Er zijn al traantjes gevloeid, ja”

TV Trailer van ‘F*** you very, very much’ toont het ontspoorde leven van drie dertigers

16 juni Frances Lefebure (32) speelt de hoofdrol in de nieuwe Streamz-reeks ‘F*** you very, very much’, vanaf 1 augustus te bekijken op het streamingplatform. Haar personage, An, gooit na één foute, uit de hand gelopen wilde nacht haar hele leven overhoop.