Achter de schermen bij 'Radio Regi' op Qmusic: “Nog maar één keer ruzie gemaakt”

TV Maxime Meiland steunt haar moeder bij heftige islamuit­spra­ken: “Ik begrijp haar visie op het geloof wel een beetje”

Dat de Meilandjes geen blad voor de mond nemen, bewijst de bekende familie keer op keer. Maar als Erica Meiland (58) in haar biografie heftige uitspraken doet over de islam doet dat serieus stof opwaaien. “Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier”, leest de passage. Maanden later getuigt het van geen spijt. Maxime Meiland (26) staat haar moeder bij.

24 juni