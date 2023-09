Achter de schermen bij 'Love Island': Jeroen Verdick is al vier seizoenen dé (veelbesproken) stem van het programma

Royalty Prins Harry is in Londen en herdenkt de Queen een jaar na haar overlijden op event: “Ze kijkt tevreden op ons neer”

Prins Harry (38) is in het Verenigd Koninkrijk. Op donderdag 7 september - op de vooravond van de eerste sterfdag van Queen Elizabeth II - woonde de hertog van Sussex in Londen het jaarlijkse event van WellChild bij, een liefdadigheidsinstelling voor ernstig zieke kinderen. Hij sprak het publiek toe in een speech, waarin hij ook zijn overleden grootmoeder herdacht.