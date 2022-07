Achter de schermen bij kerstfilm 'De Familie Claus 3': skipakken bij 35 graden

Celebrities “Mensen noemden me een Kardashian en dat begon vervelend te worden”: Kim Kardashian-lookalike draait operaties terug

Dat de Kardashians stijliconen zijn was al langer duidelijk, maar sommigen gaan wel héél ver om de looks van de realitysterren te evenaren. Model Jennifer Pamplona (29) spendeerde meer dan 500.000 euro om haar droomuiterlijk na te streven: exact zoals dat van Kim Kardashian. Maar daar heeft de Braziliaanse nu spijt van. Daarom ondergaat ze nog enkele operatierondes om de klok terug te draaien. “Ik deed fillers in mijn gezicht alsof ik in de supermarkt was.”

13 juli