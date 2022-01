Achter de schermen bij ‘Dertigers’: “Personages gebaseerd op kennissen, maar wel door de mixer gehaald”

We treffen Wim in Zaventem, waar productiehuis Warner Bros kantoor houdt. U kent dat huis ook van onder meer ‘First dates’, ‘Mama’s in nood’, ‘Delphine, mijn verhaal’, ‘De 5R’ en ‘Costa Belgica’. Heel veel reality dus, met af en toe ook wat fictie. “Klopt”, knikt Wim. “Daar liggen ook mijn roots. Ik heb de eerste twaalf jaar van mijn carrière realitytelevisie gemaakt, onder meer als eindredacteur van ‘71° Noord’. Op zeker moment wilde ik toch eens een andere kant uit, omdat ik die reality wel een beetje gezien had. Toen ik telefoon kreeg van Warner, de producer van de jongerenserie ‘D5R’, met de vraag of ik die misschien wilde maken, kwam dat als geroepen. Vooral omdat het een nieuw soort fictie was, waarvoor niet alles al op voorhand uitgeschreven en gebetonneerd was in scenario’s. Er was ruimte voor vrijheid en improvisatie. Die cast bestond ook uit non-acteurs: jongeren van 14 à 15 jaar oud. Dat was heel plezant om te maken, een speeltuin. In tegenstelling tot bij non-fictie kan je bij fictie zelf sturen.”