Achter de schermen bij de seizoensfinale van 'Thuis': zo vrolijk ging het er aan toe

18 juni 2018

Eén heeft interessante beelden vrijgegeven van de opnamen van de druk bekeken seizoensfinale van 'Thuis'. Op tv was de spanning tussen Waldek (Bart Van Avermaet) en Muriel Bats (Mayra) te snijden en eindigde de Eén-soap met een drama toen de wagen van Mayra na een crash in een vlammenzee veranderde. Maar op de setfoto's is duidelijk te zien dat het er achter de schermen heel ontspannen en vrolijk aan toe ging en dat de twee acteurs erg goed met elkaar konden opschieten. Het was op de dag van de opnamen zo broeierig heet, dat er tussendoor zelfs tijd werd gemaakt voor een lekker ijsje. Wat een verschil met de suspense die op tv te zien was! Ondanks het spectaculaire eindbeeld waren de opnamen niet gevaarlijk voor Bart en Muriel. Daar zorgden een stuntman en -vrouw voor, die als dubbelgangers verkleed waren maar qua lichaamslengte toch niet zo'n perfecte look-a-likes waren. Voor de beelden met Zoë werd trouwens een tweeling ingezet.