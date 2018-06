Achter de schermen bij de seizoensfinale van 'Familie': happy end in de maak? HL

28 juni 2018

21u05 0 Showbizz Na een heel seizoen van aantrekken en afstoten lijken de twee ex-minnaars elkaar opnieuw gevonden te hebben in ‘Familie’. ‘Bij elkaar, zijn we de beste versie van onszelf’, concludeerde Veronique (Sandrine André) met trillende stem, toen ze Lars (Kürt Rogiers) had opgespoord. Zij heeft al gekozen. Nu Lars nog!

De voorzet voor een happy end is bij deze gegeven. Vrijdag weet de kijker of Lars voor Veronique of voor Marie kiest. Maar in de slotaflevering toveren de makers van de serie sowieso nog een verrassende twist uit hun hoed.

Wie niet tot vrijdagavond kan wachten om de seizoensfinale te bekijken, kan dat nu trouwens ook al via de Tv-theek bij Telenet. Daar kost de visie van de dubbele aflevering van 55 minuten 2,99 euro. Sommige nieuwsgierige kijkers hebben dat al gedaan, want op fansites doken er al spoilers op, die koudweg verklappen wat er staat te gebeuren. Wie nog tot vrijdagavond van de spanning wil genieten, mijdt dus best social media.

Niet alleen op tv zorgde de reünie van Veronique en Lars voor onvergetelijke momenten. Dat was ook zo achter schermen. Om de mogelijke heropstanding van team Larsique extra in de verf te zetten, trok de ploeg voor de opnamen naar de Azoren, de Portugese archipel van negen eilanden in de Atlantische Oceaan. Een voorrecht, want het was de eerste en enige opname in het buitenland dit 27ste seizoen. Deze unieke setfoto’s bewijzen dat de twee acteurs het daar in het zonnetje en tussen de prachtige natuur best naar hun zin hadden.