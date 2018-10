Achter de schermen bij de bitchfight van Rosa en Marianne in ‘Thuis’: vooral goed gelachen hans luyten

22 oktober 2018

16u35 0 Showbizz In ‘Thuis’ worden er deze avond wonden gelikt. Vrijdagavond laaiden de emoties immers hoog op bij de bitchfight van Marianne en Rosa. Achter de schermen werd er vooral veel gelachen en plezier gemaakt, zo blijkt uit deze setfoto’s.

Aanvankelijk leek het voor Rosa (Annick Segal) en Steven (Ben Van Ostade) enkel een feestelijke huwelijksdag vol romantiek te worden, maar dat was buiten de venijnige Marianne (Leah Thys) gerekend. Het personage dat twee stenen kan laten ruzie maken, stookte de boel met een perfect gevoel voor timing zodanig op, dat er niet alleen harde woorden maar ook een paar rake klappen vielen. Met enkele schrammen en een blauw oog als gevolg.

“Op tv zag het er lelijk uit, maar achter de schermen ging het er gemoedelijk aan toe”, verzekeren Leah en Annick. “We werken al heel lang samen: vanaf het begin van ‘Thuis’. Kijkers denken vaak dat we elkaar ook in het echte leven niet kunnen uitstaan, maar dat is natuurlijk niet waar. Je kan juist enkel zulke goede scènes spelen omdat je net zo’n goede collega’s bent.”

Op de set hing er een extra aangename sfeer vanwege twee gastacteurs: Sally-Jane Van Hoorenbeeck (Peggy) en Mark Tijsmans (Bennie). Die doken even opnieuw op. Een definitieve terugkeer ziet Sally-Jane niet zitten: “Ik baat nu samen met mijn man een Thais restaurant uit. Dat is écht mijn ding en krijgt alle prioriteit. Momenteel kriebelt het niet om terug te komen, maar dat wil niet zeggen dat ik nooit meer ga acteren.”

Ook voor Mark Thijsmans was het een tijd geleden, dat hij nog op de set van ‘Thuis’ stond. “Toen ik hoorde dat Bennie en Peggy uit Portugal zouden afreizen om het huwelijk van Rosa bij te wonen, was ik meteen enthousiast. Het was even zoeken naar een geschikte opnamedatum voor Sally-Jane en mezelf, maar ik ben blij dat het gelukt is.”